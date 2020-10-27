У адвокатов Ефремова нет информации о блокировке счетов актера

У защиты Михаила Ефремова нет информации о блокировке счетов актера, заявил адвокат Петр Хархорин.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что налоговая арестовала счета Ефремова, так как из-за судов он, вероятно, не смог подать декларацию индивидуального предпринимателя.

"Мы не уверены, что это является правдой", - сказал РИА Новости адвокат.

Он добавил, что деньги Ефремова находятся в банковской ячейке, доступ к которой затруднен, так как его супруга не имеет доверенности.

Ранее актер выплатил 4 миллиона пострадавшим. Но семья погибшего в ДТП подала иск на 111 тысяч рублей – это средства, потраченные на организацию похорон Сергея Захарова.