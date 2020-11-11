В ОНК заявили, что Ефремов не заказывал гуся для сокамерников

Актер Михаил Ефремов не заказывал в камеру СИЗО "супердорогого гуся из интернет-магазина", заявил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

Ранее появились слухи о том, что Ефремов якобы "проставился перед сокамерниками", рассказал он.

"Я все-таки спросил у Михаила Олеговича, заказывал ли он гуся. Оказалось, что нет. Гуся он никогда не заказывал", - цитирует Мельникова РИА Новости. Он добавил, что это подтвердили в администрации следственного изолятора.

Напомним, Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области. Ранее актер просил оставить его отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 Москвы, где он находился во время суда. Там он собирался организовать тюремный театр.

8 июня вечером на Смоленской площади Ефремов выехал на встречную полосу движения на Jeep Grand Cherokee и врезался в другой автомобиль. В результате аварии водитель фургона оказался зажат в искореженной кабине, врачи реанимировали его в машине скорой помощи и увезли в крайне тяжелом состоянии в институт Склифосовского. Он скончался в реанимации 9 июня.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы.