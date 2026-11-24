Тюменская область получит финансирование на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний

Тюменская область получит финансирование на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Регион вошел в число 11 субъектов, которым направят дополнительные средства для закупки необходимых лекарственных препаратов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Как подчеркивал президент Владимир Путин, лечение и профилактика таких заболеваний – одно из ключевых направлений развития отечественного здравоохранения. За последние годы здесь многое сделано, включая обновление и расширение профильной инфраструктуры, оборудования, внедрение передовых методик диагностики и лечения, совершенствование экстренной, неотложной помощи. Благодаря принятым мерам больше пациентов смогут получить нужную им терапию", – отметил Михаил Мишустин, комментируя подписанный документ на совещании с вице-премьерами.

В Тюменской области, по данным регионального департамента здравоохранения, для выявления факторов риска и профилактики развития заболеваний сердечно-сосудистой системы: проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры (за 9 месяцев 2026 года осмотрено 567 130 человек, показатель впервые выявленных заболеваний – 37 случаев на 1 000 обследованных). Кроме того, в регионе проходят медицинские профилактические акции и мероприятия для разных возрастов – проекты "Я вырасту здоровым", "Здоровый студент", "Академия здоровья", "За здоровьем в огород!", "Университет третьего возраста", а также "Здоровье в большом городе", а также проводятся школы для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, а также школы по ЗОЖ. Всего обучено 77 878 человек.