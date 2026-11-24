Атакованный беспилотниками сухогруз "Спарта II" отбуксировали в Петербург

Атакованный беспилотниками сухогруз "Спарта II" отбуксировали в порт Санкт-Петербурга.

Ранее спасатели Морспасслужбы эвакуировали весь экипаж сухогруза на борт "Спасатель Карев". Конструкции сухогруза охлаждали всю дорогу, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Пограничная охрана Финляндии поблагодарила российских морских спасателей за проведённую операцию. В письме ведомства особо отмечен профессионализм экипажей судов "Мурман" и "Спасатель Карев" и их вклад в спасение людей.

На рейде порта Санкт-Петербург сухогруз встретила группировка судов со спасательной группой, водолазами и дополнительным противопожарным оборудованием. Сейчас основная задача – окончательно устранить угрозу повторного возгорания на борту сухогруза. Аварийно-спасательные работы продолжаются, сообщает Минтранс России.