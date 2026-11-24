ВСУ атаковали автовокзал "Южный" в Донецке, пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате атаки ВСУ на автовокзал "Южный" в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Ежедневно и днем и ночью, который день подряд, фашисты украинской хунты бьют по Донецку. Сегодня день опять начался с атаки БПЛА на центр города", - написал он в Telegram-канале.

По словам мэра, в результате обстрела повреждены транспортные средства муниципального предприятия "Дорожное ремонтно-строительное управление" в Ленинском районе.