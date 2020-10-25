Семья Захарова потребовала от Ефремова компенсации расходов на похороны

Семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым подала иск в Хамовнический суд Москвы с требованием выплаты средств, потраченных на организацию похорон Сергея Захарова.

Об этом сообщил ТАСС адвокат семьи Александр Добровинский.

По словам защитника, артист должен выплатить его клиентам еще более 100 тысяч рублей. "111 тысяч — это прямые затраты на похороны", — пояснил он.

Напомним, защита артиста выплатила все компенсации. Ранее стало известно, что по одному миллиону рублей получили трое потерпевших по делу о ДТП. Четвертый потерпевший - Виталий Захаров - также получил 1 млн рублей.