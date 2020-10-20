Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор Ефремову на четверг

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову на четверг, 22 октября.

Как передает РИА Новости, судья решил дать сторонам время для подготовки к допросу специалиста, которого вызвала защита. По словам адвокатов, он готов пояснить, был ли погибший пристегнут ремнем безопасности во время ДТП.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным. Прокуратура просит не смягчать приговор.