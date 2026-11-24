Власти заявили о наличии яиц в магазинах, несмотря на ситуацию на птицефабрике "Свердловская"

Магазины продолжают снабжаться куриным яйцом несмотря на ситуацию на птицефабрике "Свердловская".

Ранее сообщалось, что на птицефабрике произошла вспышка птичьего гриппа. Предприятие остановило поставку своей продукции в торговые точки.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, региональное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка ежедневно отслеживает наличие яиц в магазинах в связи с приостановкой отгрузки продукции "Свердловской". Птицефабрика продолжает работу и ведет отгрузку с других производственных площадок.

"Торговые сети, работающие на Среднем Урале, оперативно приняли меры и увеличили объемы поставок товара других производителей, чтобы обеспечить его полное наличие на полках. Сейчас в магазинах представлен широкий ассортимент куриных яиц птицефабрик из Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Удмуртии и других регионов", - подчеркнула министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Власти уверяют, что никаких предпосылок к дефициту нет. Сейчас торговые сети корректируют логистику поставки товаров.