В колонии для Ефремова создадут "особые условия", - правозащитник

Правозащитник Аркадий Бармин считает, что в колонии, где будет отбывать наказание Михаил Ефремов, обеспечат актеру особые условия.

Напомним, артист этапирован в колонию ИК-4 поселка Алексеевка Белгородской области.

Бармин отметил, что футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, отбывавшим там наказание, разрешали проводить футбольные матчи. Правозащитник предположил, что администрация пойдет навстречу и Ефремову.

По его словам, колония, в которую попал Ефремов, элитная - сюда не помещают опасных рецидивистов и создают осужденным лояльные условия.

"Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет", - сказал Бармин "Комсомольской правде".

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания артисту с 8 до 7,5 лет лишения свободы.

Ранее актер просил оставить его отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 Москвы, где он находился во время суда. Там он собирался организовать тюремный театр.