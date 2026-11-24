В Тюменской области количество IT-преступлений снизилось более чем на 40%

В Тюменской области количество IT-преступлений снизилось более чем на 40%. Об этом Накануне.RU сообщил губернатор региона Александр Моор в своём Telegram-канале.

По его словам, такой результат дала совместная работа с правоохранительными органами: жителям рассказывают в СМИ, как не попасть в ловушку мошенников, а также регулярно ведут профилактику, особенно с подрастающим поколением.

Самой уязвимой группой губернатор назвал подростков. Через соцсети и мессенджеры преступники склоняют их к противоправным действиям: просят совершить поджог, собрать данные или сделать фото. Часто это выглядит как игра или задание "за деньги". Как распознать преступника и куда обратиться за помощью, рассказано на сайте проекта "Выход 31".

Александр Моор призвал не отвечать на подозрительные сообщения, сохранять переписку и сообщать в полицию.

"Главное - вовремя остановиться. Выйти из опасной ситуации — не слабость, а правильный выбор", - подчеркнул он.

Отметим, что "Выход 31" — это информационно-просветительский проект, запущенный в России в конце августа 2026 года. Его главная задача — помочь подросткам и молодёжи, которых пытаются вовлечь в террористическую, диверсионную и иную противоправную деятельность (например, склонить к поджогам, подрыву объектов, сбору разведданных). Проект создан в ответ на рост случаев вербовки через соцсети и мессенджеры. Он реализуется в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".