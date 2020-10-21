Ефремов выплатил компенсации всем потерпевшим по делу о ДТП

Актер Михаил Ефремов выплатил по одному миллиону рублей трем потерпевшим по делу о ДТП, об этом сообщил РИА Новости его адвокат Роман Филиппов.

Таким образом, защита артиста выплатила все компенсации. Ранее четвертый потерпевший - Виталий Захаров - уже получил 1 млн рублей.

Накануне защита Ефремова принесла в суд 2,4 миллиона рублей, предлагая рассчитаться с потерпевшими во время заседания. "Всем готовы прямо сейчас выплатить по 800 тыс. рублей. Ранее им было переведено по 200 тыс. рублей", - заявил адвокат актера Петр Хархорин. Суд объявил перерыв до 22 октября.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным. Прокуратура просит не смягчать приговор.