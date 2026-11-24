Екатеринбуржцу, вытолкнувшему сожительницу с третьего этажа, вменили покушение на убийство

Жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он вытолкнул из окна свою сожительницу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 14 ноября в доме на улице Старых Большевиков в уральской столице. Екатеринбуржец вытолкнул свою сожительницу из окна квартиры на третьем этаже.

В результате падения на землю пострадавшая получила тяжелые травмы. Ее жизнь удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Сожитель был задержан.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы. Следствие решает вопрос о заключении задержанного под стражу.