Погибший в ДТП с Ефремовым курьер не был пристегнут – эксперт

Эксперт, приглашенный в суд защитой Михаила Ефремова, заявила, что погибший в ДТП с участием актера курьер Сергей Захаров не был пристегнут ремнями безопасности.

Елена Кучина, проводившая медицинскую экспертизу по заказу новых адвокатов Ефремова, пояснила, что об этом свидетельствуют полученные повреждения погибшего.

В частности, у него есть травмы от удара о рулевое колесо, что, как правило, случается когда водитель не пристегнут, передает ТАСС.

Напомним, Мосгорсуд сегодня продолжает рассматривать жалобы на приговор Ефремову. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.