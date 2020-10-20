Прокуратура просит оставить приговор Ефремову без изменений

Прокуратура просит Мосгорсуд не смягчать приговор актеру Михаилу Ефремову, оставить его без изменений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Напомним, апелляции на приговор будут рассмотрены сегодня. Ожидается, что Ефремов будет присутствовать на этом заседании.

Также на слушания пригласят 45 журналистов, пишет Regnum. Ранее стало известно, что Мосгорсуд допустит сотрудников прессы на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Ефремову, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным.