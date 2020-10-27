Налоговая арестовала счета Ефремова
Налоговая арестовала счета актера Михаила Ефремова, пишет Mash.
Телеграм-канал напомнил, что артист - индивидуальный предприниматель, налоги он платит сам. Но в 2020 году доходы Ефремова упали, его исключили из реестра малых и средних предпринимателей. Из-за судов он, вероятно, не смог подать декларацию, предполагает Mash.
Ранее актер выплатил 3 миллиона пострадавшим. Но семья погибшего в ДТП подала иск на 111 тысяч рублей – это средства, потраченные на организацию похорон Сергея Захарова.
Напомним, защита артиста выплатила все компенсации. Ранее стало известно, что по одному миллиону рублей получили четверо потерпевших по делу о ДТП.
Также Ефремов пообещал оказывать помощь матери и гражданкой жене погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирине Стерховой.