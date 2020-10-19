Журналистов пустят на заседание по делу Ефремова, несмотря на "коронавирусные" ограничения

Мосгорсуд допустит журналистов на рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Михаилу Ефремову, несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание должно состояться 20 октября. Ранее в Москве ограничили режим работы судов из-за ситуации с COVID-19, в том числе ограничив доступ в здания представителей СМИ.

Напомним, 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима по делу о ДТП со смертельным исходом. Также артиста на три года лишили водительских прав.

Новый адвокат Михаила Ефремова обжаловал приговор - он попросил сократить срок актера в два раза, при этом назначенное наказание считать условным.