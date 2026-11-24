Московскую студентку вызвали в Екатеринбург, чтобы отдать мошенникам более 4 млн рублей

В Екатеринбурге участились случаи мошенничеств, в которые вовлекают молодых людей, в том числе из других регионов. В полиции бьют тревогу.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, в полицию поступило сразу два заявления от местных жителей, которые стали жертвами неосторожности собственных детей. В первом случае 25-летняя воспитательница детского сада из Красноярска под влиянием мошенников прилетела в Екатеринбург, чтобы предоставить "сотрудникам спецслужб" доступ в квартиру ее родителей на Уралмаше. Девушка была уверена, что участвует в "обыске" с целью "декларации" денег.

На время "следственных мероприятий" она увела отца и мать погулять в парк, а ключи от квартиры оставила под колесом припаркованной во дворе машины. После прогулки родственники обнаружили дома вскрытый сейф, из которого пропали более 800 тысяч рублей. Сейчас полицейские устанавливают "бегунка", который стал исполнителем преступления.

Другой жертвой обмана стала 19-летняя студентка МГТУ им. Баумана. Мошенники вызвали ее из Москвы к родителям, проживающим в микрорайоне Эльмаш. Девушка действовала по аналогичной схеме: увела мать на прогулку, оставив ключи от квартиры возле калитки на входе во двор. Там их подобрала другая студентка, только уже одного из местных вузов.

По указанию "кураторов из спецслужб" она зашла в квартиру и забрала оттуда более 4 млн рублей. Оперативникам удалось задержать студентку, однако деньги она уже успела перевести аферистам.

В ходе опроса девушек, ставших невольными помощницами преступников, выяснилось, что их обманули по одной схеме. Неизвестные звонили им и представились в одном случае "сотрудниками доставки цветов", а во втором – "работниками домофонной компании". Мошенники просили назвать код из СМС для подтверждения заказа или очереди. А затем стали терроризировать жертв от лица госорганов, грозить уголовной ответственностью за перевод денег недружественным государствам и требовать выполнять все их указания.

Расследуются уголовные дела по статье "Мошенничество". В полиции призывают уральцев провести разъяснительные беседы со своими детьми и предупредить о недопустимости выполнения указаний неизвестных по телефону, кем бы они не представлялись и чем бы не угрожали.

"В любом случае необходимо незамедлительно сообщать о подобных звонках близким и в правоохранительные органы", - советуют в МВД.