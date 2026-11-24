Власти Молдавии планируют вытеснить русский язык из школы в течение 15 лет

Власти Молдавии не планируют в ближайшее время полностью переводить школы с русского языка на румынский. Как заявил министр образования Дан Перчун, переход на исключительно румынское обучение — это вопрос 15-летней перспективы, а не текущая цель.

Министр отметил, что необходимо учитывать мнение сообщества и решать проблему переквалификации преподавателей. На первом этапе ведомство сосредоточится на повышении качества преподавания румынского языка в русскоязычных школах, постепенно расширяя число дисциплин и классов на "государственном языке", то есть румынском. При этом министерство сталкивается с проблемой нехватки учителей, способных вести обучение на румынском языке в регионах, где есть на это запрос.

Целью является достижение выпускниками уровня владения румынским языком, соответствующего европейским стандартам: A1 к концу начальной школы, B1 — к окончанию гимназии, B2 — к выпуску из лицея.

Власти Молдавии недавно объявили о фактическом начале присоединения к Румынии. При этом население республики думает иначе. По данным опроса молдавского Института социологических исследований IMAS, проведенного осенью 2025 года, 54% жителей Молдавии выступают против. Поддержали бы это только 29% молдаван. Даже президент Майя Санду признала, что идея присоединения к Румынии не пользуется поддержкой граждан.