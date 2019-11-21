Сердюков высказался про оптимизацию и сокращения в авиастроении: "Только не надо рисовать апокалипсис"

Экс-министр обороны России, ныне возглавляющий в должности индустриального директора авиационный кластер Ростеха Анатолий Сердюков заявил, что проблемная задолженность Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) составляет порядка 350 млрд руб. (из общего долгового портфеля ОАК в 500 млрд руб.). В интервью "Интерфаксу" Сердюков сказал, что при поддержке государства в ближайшее время положение дел изменится, но не уточнил, как именно власти должны помочь предприятию.

Он также прокомментировал слухи о грядущей массовой "оптимизации" на заводах, входящих в ОАК. "Только не надо рисовать апокалипсис. Авиастроение будет жить и развиваться. Конечно, изменения неизбежны. Как я уже говорил, управленческая структура, структура бизнеса, производственная модель будут меняться адекватно реалиям дня и нашим задачам. Есть много избыточных площадок, которые не задействованы в производстве и являются нагрузкой для холдинга. При этом в ближайшие 10 лет производственный ландшафт ОАК существенно не изменится. Соответственно, никаких массовых сокращений не будет", - считает Сердюков.

Сердюков согласился что спрос на "Суперджеты" сейчас не очень большой, перспектива на его взгляд за нишей, которую призван занять МС-21: " Спрос конкретно на SSJ-100, безусловно, не самый большой. Во всем мире продается порядка 120-130 самолетов этой размерности в год. Возможный спрос на наши самолеты – максимум треть этого объема. Исходя из этого можно строить производственные планы. В этом плане сегмент МС-21 – более перспективный. В ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире - порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа. Однако, повторюсь, для нас важна вся линейка. Наличие судов разного типа позволит закрывать спрос в разных нишах, формировать комплексные предложения для авиакомпаний. То есть повышает нашу конкурентоспособность".