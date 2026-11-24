Украинские военные применяют нейросети против российских войск

Вооруженные силы Украины используют нейросети для воздействия на информационные ресурсы российских подразделений - об этом сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Щербинин в интервью "Коммерсанту".

По его словам, развитие системы "Свод" требует не только технической доработки, но и усиления информационной безопасности - особенно на фоне применения противником нейросетей и мультиагентных систем.

К сентябрю 2026 года "Свод" задействовали во всех шести группировках, участвующих в специальной военной операции; пилотный запуск прошел годом ранее в группировке "Центр". Система служит для обмена данными между подразделениями, в планах - расширить ее охват и подключить новые сервисы.