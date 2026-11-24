Два человека, предварительно, находятся под завалами дома в Алтайском крае

Два человека могут находиться под обломками многоэтажного дома в Алтайском крае, где взорвался газ. Об этом сообщили РИА Новости в Центре управления регионом.

На месте ЧП проводится разбор завалов и аварийно-спасательные работы.

Взрыв газа произошел в селе Кулунда Алтайского края сегодня утром. В доме живут 127 человек, для которых развернуты два ПВР. Взрыв привел к обрушению верхних этажей одного из подъездов. 14 человек, предварительно,пострадали, один погиб.