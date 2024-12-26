Тела всех погибших при крушении самолета в Казахстане найдены

Спасательные службы завершили поиски на месте крушения пассажирского самолета под Актау в Казахстане. Об этом сообщает правительство республики.

"Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС Казахстана, найдены тела всех 38 погибших при крушении самолета. Опознаны 7 человек.

Пассажирский самолет разбился утром 25 декабря. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. Предварительно, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным посольства РФ, в числе пассажиров были 16 россиян. Семь из них погибли, девять выжили. Спецборт МЧС эвакуировал пострадавших при крушении самолета россиян в Москву.