Найден черный ящик разбившегося в Казахстане самолета

Найден черный ящик на месте катастрофы пассажирского самолета Embraer 190 в Казахстане. Об этом сообщает Казинформ со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры республики.

Как заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший госкомиссию по расследованию трагедии, при крушении самолета под Актау погибли 38 человек.

По данным МЧС республики, 29 пострадавших госпитализированы, среди них трое детей. 11 пострадавших — в тяжелом состоянии.

Также стало известно, что девять граждан России выжили, семь погибли при крушении пассажирского самолета неподалеку от Актау. Об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. По его словам, также живы трое из пяти членов экипажа.

Пассажирский самолет разбился сегодня утром. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. В СМИ появлялась информация, что пассажирский Embraer подал сигнал ЧС. Самолет из Баку из-за тумана в Грозном перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.