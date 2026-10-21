Свердловчанку ждет суд за финансирование нежелательных зарубежных организаций

На Среднем Урале жительница Талицкого района предстанет перед судом за финансирование нежелательных иностранных организаций.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет о "Благотворительном фонде "Возрождение" Владимира Мунтяна"* и "Религиозной организации "Всеукраинский духовный центр "Возрождение"*. По версии следствия, в 2022-2023 годах свердловчанка неоднократно переводила деньги на счета московской ячейки данных зарубежных организаций.

Сейчас ее уголовное дело поступило в Талицкий районный суд. Заседание назначено на 28 октября.

Недавно в Свердловском областном суде огласили приговор по делу бывшего иеромонаха. Его признали виновным в реабилитации нацизма и призывах к экстремизму и надолго отправили в колонию.

*Минюстом России включены в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ