Венгрия заблокировала два последних переговорных кластера о вступлении Украины в ЕС

Процесс вступления Украины и Молдавии в ЕС столкнулся с новыми препятствиями: Венгрия заблокировала открытие двух заключительных переговорных блоков. Как сообщает Kyiv Independent, ссылаясь на дипломатические круги, это решение стало неожиданностью для остальных участников встречи экспертов ЕС.

Речь идет о кластерах, охватывающих транспорт, сельское хозяйство и экологическую политику. Несмотря на попытки коллег из других стран получить разъяснения от венгерской делегации, внятного ответа не последовало. Эксперты склонны считать, что это временная мера, направленная на внутреннюю аудиторию Венгрии, чтобы продемонстрировать принципиальность правительства.

В Брюсселе планируют продолжать обсуждение этого вопроса на каждой профильной встрече, надеясь на прогресс к концу года. При этом аргумент о правах венгерского нацменьшинства, который ранее использовал Будапешт, больше не упоминается, так как Рада выполнила все требования, приняв соответствующий закон. После этого шага Венгрия ранее дала "зеленый свет" по другим направлениям переговоров.

Недавно премьер Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что вступление Украины будет долгим и может занять 15-20 лет. А ускоренное вступление, которого требует Киев, исключено.