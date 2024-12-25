25 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Опытные травматологи и хирурги едут к пострадавшим при крушении самолета в Актау

Опытных травматологов и хирургов отправили в медицинское учреждение в Мангистауской области Казахстана. Там разместили пострадавших при крушении самолета в Актау, сообщают "Известия". Как сообщила корреспондент издания, у больницы собрались родственники. Они выясняют, есть ли среди выживших их близкие.
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Тем временем, жители Астаны сдают кровь и несут цветы к посольству Азербайджана, сообщает ТАСС.

Издание MASH публикует рассказ одной из выживших в авиакатастрофе: туристического агента Кристины из Владивостока.

"Когда мы уже приземлились, было два удара. Я держалась за кресла. Правую часть всю снесло. Передняя часть взорвалась. Когда я пришла в себя, увидела, что мне зажало ногу", - рассказала изданию девушка.

По ее словам, бортпроводница предупредила, что будет жёсткая посадка, говорила, что нужно будет пригнуть голову.

Пилоты говорили не на русском языке, поэтому Кристина просила соседку переводить ей, о чём сообщают. После столкновения с землёй девушка потеряла сознание. Когда пришла в себя, увидела, что у неё зажата нога. Она самостоятельно смогла выйти из салона. Её сразу госпитализировали.

На борту пассажирского самолета, который разбился вблизи казахстанского города Актау сегодня утром, находилась 58-летняя жительница Екатеринбурга Нармина. По неподтвержденным официальными ведомствами данным, она числится без вести пропавшей.

По данным канала, женщина гостила у родственников в Баку и направилась в Нальчик, чтобы увидеться с внуками. После она хотела вернуться обратно в Екатеринбург.

32 человека выжили при крушении самолета Azerbaijan Airlines в казахском Актау. Об этом на брифинге заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов. По его словам, сейчас совместно с органами прокуратуры Казахстана проводится расследование уголовного дела. Но говорить о каких-либо результатах пока рано.

Теги: самолет, актау, казахстан, крушение, травматалог, хирург


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