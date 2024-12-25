25 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Сотрудник "Уральских авиалиний" был в самолете, потерпевшем крушение возле Актау

Бортпроводник авиакомпании "Уральские авиалинии" летел в самолете, потерпевшем крушение возле Актау. Предварительно, он выжил.

Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау сегодня утром. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс "Баку – Грозный". По последним данным, выжили 32 человека.

Как оказалось, среди пассажиров был сотрудник уральской авиакомпании.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" подтверждает, что на потерпевшем крушение рейсе J28243 авиакомпании AZAL в числе пассажиров был наш бортпроводник Рамин Агаев 1996 года рождения. С 24 по 29 декабря у него были выходные дни", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Там добавили, что, по предварительной информации, Рамин выжил. Однако на связь он пока не выходил.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, речь идет о статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Известно, что на борту находились российские граждане. Сведения о пострадавших сейчас уточняются.

Теги: самолет, Актау, крушение, Уральские авиалинии


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