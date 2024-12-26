При крушении самолета в Казахстане погибли семь россиян

При крушении самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане погибли семь граждан России. Об этом сообщил министр транспорта республики Марат Карабаев, его слова приводит "Казинформ".

По его словам, на борту находились 16 россиян. Семь из них погибли, девять выжили.

Как сообщает МЧС России, спецборт с пострадавшими при крушении самолета россиянами вылетел из Актау в Москву. "На борту - пострадавшие при крушении пассажирского авиалайнера: девять человек, включая одного ребенка", - говорится в заявлении ведомства.

Пассажирский самолет разбился утром 25 декабря. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный.

Как заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший госкомиссию по расследованию трагедии, при крушении самолета под Актау погибли 38 человек. По данным МЧС республики, 29 пострадавших госпитализированы, среди них трое детей. 11 пострадавших — в тяжелом состоянии.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, речь идет о статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".