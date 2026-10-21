В России предложили не считать превышением самообороны защиту жилья от вторжения

В России предложили не считать превышением самообороны действия человека, который останавливает незаконное вторжение в дом. Идею высказала ЛДПР.

Правило должно работать независимо от того, была ли угроза жизни и какой вред причинён нарушителю. Это важно, потому что в момент вторжения невозможно достоверно знать, что человек намерен сделать дальше. От того, кто защищается, нельзя требовать безошибочно предугадать чужие действия и последствия промедления, считают авторы законопроекта.

"Наша задача – дать человеку надёжные гарантии при защите своего дома и семьи. Право остановить незаконное вторжение должно быть понятным и самому обороняющемуся, и тем, кто потом будет оценивать его действия", – написал в своём telegram-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Партия уже предлагала усилить гарантии для тех, кто защищает своё жилище и близких. "Продолжаем добиваться внесения изменений в статью 37 Уголовного кодекса", – написал Слуцкий.

Он уточнил, что расширить право на защиту дома не значит разрешить самосуд.

"Остановить незаконное вторжение и причинить вред после того, как посягательство закончилось, – разные ситуации. Закон должен чётко их разграничивать, чтобы человек понимал свои права заранее, а не узнавал пределы допустимого уже в качестве обвиняемого", – считает Слуцкий.