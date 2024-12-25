10 россиян выжили после крушения самолета в Казахстане

10 россиян выжили после крушения Embraer 190 в аэропорту Актау, сообщает Baza. Всего на борту находились 16 граждан России.

Также, по данным телеграм-канала, среди выживших - 13 граждан Азербайджана и трое граждан Киргизии.

После крушения самолета в Актау в больницу доставлены 29 выживших, сообщили в оперштабе МЧС Казахстана. До этого было известно о 28 выживших.

МЧС Казахстана уточнило, что на борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились 69 человек, из них 5 – члены экипажа. Ранее сообщалось, что на борту суммарно было 67 человек.

Предварительно, из всего экипажа выжили бортпроводник и бортпроводница. Оба пилота погибли.

Сейчас место крушения оцеплено полицией. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения борта.