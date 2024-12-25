Пассажирский самолет, летевший в Грозный, разбился в Казахстане

Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау, сообщил портал Tengrinews.

Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. В СМИ появлялась информация, что пассажирский Embraer подал сигнал ЧС.

Самолет из Баку из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, сообщили РИА Новости в пресс-служба аэропорта столицы Чечни.

Baza пишет, что на борту разбившегося самолета было 67 пассажиров и 5 членов экипажа. В МЧС республики заявили, что есть выжившие.