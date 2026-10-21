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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задержали трех школьников-зацеперов, катающихся на поездах

Транспортные полицейские Екатеринбурга задержали трех школьников-зацеперов, катающихся на поездах. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

19 октября полиции поступило сообщение от машиниста грузового состава. По его словам, проезжая мимо остановки Первомайская, он заметил трех несовершеннолетних, которые залезали на выступающие части стоящего поезда. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних сразу выехали на место и задержали подростков 2011, 2012 и 2013 годов рождения. Младшие ребята учатся в одной из общеобразовательных школ города, третий мальчик находится на домашнем обучении.

Транспортные полицейские сообщили об инциденте родителям школьников и пригласили их в линейный отдел для проведения разъяснительной работы.

Сами мальчики рассказали, что хотели испытать экстремальные ощущения. Они пришли на Первомайскую, где неоднократно залезали на выступающие части составов. Подростки несколько раз проехали туда и обратно от 2 до 10 пикета. когда же приехали полицейские, они пытались сбежать, снова зацепившись за поезд, но не успели.

Подросткам объяснили всю опасность такого развлечения, а родителям настоятельно рекомендовали провести с детьми разъяснительную беседу и в дальнейшем контролировать их досуг.

Как оказалось, подростки 2011 и 2013 годов рождения уже попадали в поле зрения ОВД и состоят на учетах в подразделениях полиции по местам жительства. А 13-летний школьник выявлялся сотрудниками ПДН ЛО МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский за аналогичное правонарушение.

В отношении законных представителей сотрудники ПДН составили административные протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Информацию об инциденте также направили в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и в территориальные подразделения МВД для дополнительной профилактической работы.

Теги: Екатеринбург, школьник, зацепер, поезд


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