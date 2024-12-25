Екатеринбурженку, летевшую на потерпевшем крушение в Казахстане самолете, считают без вести пропавшей

На борту пассажирского самолета, который разбился вблизи казахстанского города Актау сегодня утром, находилась 58-летняя жительница Екатеринбурга Нармина. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash. По неподтвержденным официальными ведомствами данным, она числится без вести пропавшей.

По данным канала, женщина гостила у родственников в Баку и направилась в Нальчик, чтобы увидеться с внуками. После она хотела вернуться обратно в Екатеринбург. У Нармины две взрослые дочери и супруг, у которого на Урале бизнес - занимается земляными работами.

Напомним, что на борту также находился бортпроводник авиакомпании "Уральские авиалинии" Рамин Агаев 1996 года рождения. Предварительно, он выжил.

Известно, что лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс "Баку – Грозный". По последним данным, выжили 32 человека.

По факту крушения самолета в Казахстане возбуждено уголовное дело. Как сообщили Накануне.RU в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, речь идет о статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Известно, что на борту находились российские граждане. Сведения о пострадавших сейчас уточняются.