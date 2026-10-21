ВТБ расширил кредитную линию по развитию фруктовых и ореховых садов в Дагестане

ВТБ расширил до 4,4 млрд рублей кредитную линию крупнейшему производителю фруктов и орехов в Дагестане – ООО «Полоса». Средства предоставлены в рамках программы льготного кредитования от Министерства сельского хозяйства РФ. Расширение сотрудничества с банком позволит сельхозпроизводителю увеличить площадь садов яблок, груши, фундука и черешни. Об этом рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников на финале Бизнес Баттла в Ставрополе.

ВТБ расширил сотрудничество с компанией «Полоса», предоставив дополнительно 480 млн рублей и увеличив кредитную линию до 4,4 млрд рублей. Эти средства компания потратит на новые сады в Сулейман-Стальском и Магарамкентском районах Дагестана, закупку посадочных материалов, а также оборудования для систем орошения. Свыше 170 га новых земель отведены под выращивание яблок, груш, фундука и черешни. Благодаря реализации проекта на предприятии будет создано 40 новых рабочих мест. Первый урожай фруктов и орехов с новых садов сельхозпроизводитель планирует собрать в 2029 году. География поставок охватит все регионы страны.

«Сельское хозяйство формирует продовольственную безопасность и создаёт рабочие места, а значит, напрямую влияет на устойчивость регионов. Для СКФО эта отрасль особенно значима — она во многом определяет социально‑экономическую динамику и раскрывает экспортный потенциал региона. Госпрограммы льготного кредитования Минсельхоза снижают финансовую нагрузку на бизнес и делают инвестиции в технику, хранилища, логистику реально доступными. Мы продолжим сотрудничество с аграриями, помогая им масштабировать производство и укреплять позиции на рынке», — прокомментировал Денис Бортников.