Спецборт МЧС прибыл в Актау за пострадавшими россиянами

Спецборт Ил-76 МЧС России произвел посадку в аэропорту Актау в Казахстане.

Самолетом будут эвакуированы россияне, пострадавшие при крушении лайнера "Азербайджанских авиалиний". Прибывшие медики должны определить, кого из пострадавших возможно транспортировать в Москву.

Пациенты в полете будут размещены в медицинских модулях с необходимой техникой для оказания медпомощи, сообщает ТАСС.

Пассажирский самолет разбился утром 25 декабря. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. В СМИ появлялась информация, что пассажирский Embraer подал сигнал ЧС. Самолет из Баку из-за тумана в Грозном перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау.