В МГУ выявили случай кори у студента юрфака

У студента юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова диагностировали корь. После этого специалисты московского управления Роспотребнадзора начали санитарно‑профилактические мероприятия в университете.

Администрации вуза выдали официальное предписание. Теперь очно не могут посещать занятия студенты и преподаватели юрфака, у которых нет подтвержденных данных о вакцинации против кори либо о перенесенной болезни, а также те, кто получил только одну дозу вакцины.

Одновременно в университете запустили кампанию срочной иммунизации. Прививки ставят врачи Городской поликлиники № 209 Департамента здравоохранения Москвы вместе с медработниками Университетской поликлиники МГУ. Цель - быстро повысить защищенность коллектива и не допустить распространения инфекции.

В июне Роспотребнадзор представил данные о здоровье населения: главной проблемой года стал резкий рост гемофильной инфекции (число случаев превысило средние показатели в 19,3 раза), заметно выросла заболеваемость краснухой, корью и гриппом, а также участились случаи менингококка, листериоза, пневмонии, норовируса, энтеровируса и лихорадки Ку.