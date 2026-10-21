«Группа Лента» и фонд «Дари еду» организовали сбор почти 3 тонн продуктов ко Дню пожилого человека

С 21 сентября по 4 октября в гипермаркетах и супермаркетах «Лента» прошел дополнительный сбор товаров длительного хранения ко Дню пожилого человека. В 495 магазинах сети установлены боксы проекта «Дари еду!». Покупатели сети «Гипер Лента» и «Супер Лента» приобретали товары с длительным сроком хранения - растительное масло, крупы, кондитерские изделия - и опускали их в бокс в магазине.

Покупатели собрали почти 3 тонны продуктов. Волонтеры фонда «Дари еду» сформировали 219 продуктовых наборов и доставили их одиноким пожилым людям, нуждающимся пенсионерам.

Также в октябре сотрудники «Группы Лента» посетили участников благотворительной акции «Лента добрых дел» для бабушек и дедушек, приуроченную к 9 Мая. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем пожилого человека и вручили подарки, в которые вошли продукты, сладости и посуда для приготовления еды.

Сотрудничество «Группы Лента» и благотворительного фонда «Дари еду» началась в 2019 году, за это время было собрано почти 800 тонн продуктов для тех, кто в них нуждается.