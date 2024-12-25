Комиссию по расследованию крушения самолета создали в Казахстане

Комиссию по расследованию крушения самолета создали в Казахстане. Она будет работать по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Казинформ.

Комиссию возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев.

Токаев распорядился направить врачей из Астаны в Актау для оказания помощи пострадавшим.

Также сообщается, что делегация представителей правительства Азербайджана вылетела в Актау.

Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. В СМИ появлялась информация, что пассажирский Embraer подал сигнал ЧС. Самолет из Баку из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, сообщили РИА Новости в пресс-служба аэропорта столицы Чечни.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Как сообщает местный минтранс, среди них было 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, 6 из Казахстана и 3 из Киргизии.

По последним данным выжили 28 человек.

По некоторым данным, причиной крушения самолёта могло стать столкновение со стаей птиц.