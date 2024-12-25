25 человек доставили в больницы после крушения самолета в Актау

Двадцать пять человек доставлены в больницы после крушения пассажирского самолета в Актау. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС Казахстана.

Sputnik Казахстан сообщает о 14 доставленных в больницу, пять из них в тяжелом состоянии.

Детей среди 62 пассажиров лайнера не было, уточнили в авиакомпании Azerbaijan Airlines. Информация о пострадавших будет представлена в ближайшее время, говорится в заявлении.

На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии, сообщил минтранс Казахстана.

Напомним, сегодня самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, упал в Казахстане. Рейс был перенаправлен в Актау из-за тумана в столице Чечни. Как сообщалось, причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц.