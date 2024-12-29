Баку требует от Москвы наказания виновных и выплаты компенсаций из-за крушения самолета

Баку требует от Москвы "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций" в ситуации с крушением самолета под Актау, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что первое условие уже было выполнено вчера.

Алиев заявил, что разбившийся в Актау самолет получил повреждения "вследствие обстрела с земли". Он отметил, что самолет не был сбит специально над территорией России.

Президент Азербайджана подчеркнул, что окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.

"Тот факт, что фюзеляж самолета весь был в пробоинах, полностью снял с повестки версию столкновения со стаей птиц", — сказал Алиев.

Вчера Владимир Путин созвонился с Алиевым и принес официальные извинения за то, что инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России. Он отметил, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения.