Путин извинился перед Алиевым из-за ситуации с крушением пассажирского самолета

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, обсуждалась ситуация с крушением пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", которое произошло 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане.

Уточняется, что беседа прошла по инициативе российской стороны. В Кремле заявили, что Путин принес свои извинения в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Президент РФ еще раз выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в заявлении.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Проводится расследование, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

Ранее в Кремле сообщили, что видели заявления из Баку о том, что Россия должна извиниться за якобы попадание средств ПВО по азербайджанскому самолету. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы в Казахстане.