"Сообщил, что взорвался кислородный баллон". Министр Казахстана рассказал, что сейчас известно об авиакатастрофе возле Актау

На борту самолета AZAL, разбившегося возле Актау в Казахстане, мог взорваться кислородный баллон. Об этом в ходе брифинга рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. При этом, вице-премьер Канат Бозумбаев отметил, что официальных версий крушения все еще нет.

"Экипаж не имел возможности устойчиво выдержать курс и высоту. Диспетчер Ростова сообщил, что после предоставления данных о погоде в Махачкале и Баку экипаж принял решение лететь на Актау. В 10.53 руководитель полетов Ростова сообщил дополнительную информацию руководителю полетов Актау о том, что на воздушном судне в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание, и запросил реанимацию по прибытии", - рассказал Карабаев.

Он добавил, что экипаж самолета, как-только вошел в воздушное пространство страны, постоянно был на связи с диспетчерами аэропорта и только перед самой катастрофой связь прервалась. По его словам, диспетчеры сделали все возможное, чтобы самолет смог сесть на посадочной полосе. как и аварийные службы аэропорта Актау, которые уже приготовились к приему воздушного судна.

"Экипаж предпринял две попытки захода на взлетно-посадочную полосу аэродрома Актау, в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна. Судно отклонилось в сторону береговой линии. В 11.28 была потеряна связь с экипажем и воздушное судно допустило столкновение с землей. Сразу же выехали и прибыли первыми на место падения воздушного судна спасательная служба аэропорта Актау. И незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров борта. На сегодня проводится расследование спецкомиссией, в состав которой вошли специалисты Департамента по расследованию инцидентов и происшествий на транспорте Минтранса РК", - добавил Карабаев.

В свою очередь вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев подчеркнул, что официальных версий крушения самолета пока нет ни от России, ни от Азербайджана.

"Когда нам дадут заключение, что самолет столкнулся с птицей, либо произошел внутри взрыв, когда сделают вывод, следствие может довести…Журналистские догадки и исследования основаны на каких-то источниках в правительстве. Мы находимся на контакте постоянно с коллегами из Азербайджана. Никто никаких версий нам еще не сказал, официально мы никакой версии ни от России, ни от Азербайджана не получали. Поэтому опровергнуть какую-либо версию невозможно", - заявил вице-премьер.

Он также рассказал о порядке расследования. Согласно УПК РК, правоохранительные органы Азербайджана и России допустят только к расследованию авиапроисшествия, но не к криминалистическому. По словам Бозумбаева, именно из-за расследования пострадавших из РФ сразу после катастрофы не передавали в МЧС, прибывшим спецбортом, ведь они также были ценными свидетелями. При этом медпомощь людям оказывалась сразу - у кого-то показания взяли даже в реанимации.

"Причина было в том, что, к сожалению, граждане России, пострадавшие от этой авиакатастрофы, являлись пострадавшими, а также свидетелями. Предполагаем, что в спокойном режиме они должны были дать свои показания и наши следственные органы должны их задокументировать. Поэтому какое-то время понадобилось, в спокойном режиме, взяли показания, врачи совместно внимательно наблюдали".

К его словам присоединился транспортный прокурор Казахстана Абылайбек Ордабаев, который рассказал, что помимо пострадавших, были опрошены и сотрудники наземных служб, сейчас устанавливается полный список очевидцев. Площадь места происшествия составила 4 тыс. кв.м., которую сейчас охраняет полиция. Специалисты изъяли записи переговоров по радиостанции между диспетчерами и экипажем. Также были обнаружены два бортовых самописца, которые будут переданы управлению по расследованию авиапроисшествий.

Ордабаев заявил, что официально в авиакатастрофе погибло 38 человек, из которых пока только 9 удалось опознать. Среди них четыре гражданина Азербайджана, три - Казахстана и два - России. Последние - это 28-летний сотрудник "Уральских авиалиний" и 58-летняя жительница Екатеринбурга Нармина, которая после катастрофы и до сегодняшнего дня считалась без вести пропавшей. Семьям погибших граждан Казахстана уже назначены выплаты. Прокуратура Казахстана сотрудничает в расследовании с представителями РФ И Азербайджана.

По словам вице-министра по транспорту Талгата Ластаева, также будут расшифрованы черные ящики, однако перед этим необходимо организовать комиссию по расследованию авиакатастрофы, которая и примет решение

"Сейчас идет этот процесс - собираются фрагменты, выстраиваются детали. Эксперты - будут завтра, страна производитель - Бразилия, сам авиаперевозчик, прилетает завтра. Когда все эти люди соберутся - они примут решения как расшифровывать. Такой алгоритм", - отметил Ластаев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не будет выдвигать гипотезы причин авиакатастрофы, объяснив это тем, что неверно строить догадки до выводов следствия.

Пассажирский самолет разбился утром 25 декабря. Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный.