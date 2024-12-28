Путин и Токаев обсудили расследование крушения самолета возле Актау

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили расследование крушения пассажирского самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", которое произошло 25 декабря вблизи города Актау.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Главы государств обменялись соболезнованиями, так как на борту самолета находились, в том числе, российские и казахстанские граждане.

"Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер", - говорится в заявлении Кремля.

Отмечается, что президенты РФ и Казахстана будут оставаться в постоянном контакте как по вопросам, связанным с расследованием всех обстоятельств инцидента с азербайджанским самолетом, так и по актуальным темам развития российско-казахстанского сотрудничества.

Напомним, также Владимир Путин поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес ему свои извинения из-за ситуации с крушением пассажирского самолета.