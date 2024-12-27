Представители завода - изготовителя самолета, потерпевшего крушение, прибыли в Казахстан
Представители завода - изготовителя самолета Embraer, который потерпел крушение 25 декабря, прибыли в Казахстан из Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.
Как говорится в сообщении, в Актау прибыли представители завода в соответствии с конвенцией о международной гражданской авиации.
"Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия", - говорится в сообщении.
Конвенция - это документ, который установил основные принципы работы международной авиации: правила полётов над территорией страны-участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полётов, международные стандарты и рекомендуемую практику.
Она была подписана 7 декабря 1944 года в Чикаго 52 государствами-участниками.
Embraer — бразильская авиастроительная компания. Является одним из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов. Также они производит военные, административные и сельскохозяйственные самолёты.
Ранее мы сообщали, что 32 человека выжили при крушении самолета Azerbaijan Airlines в казахском Актау. Об этом на брифинге заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов.
По его словам, сейчас совместно с органами прокуратуры Казахстана проводится расследование уголовного дела. Но говорить о каких-либо результатах пока рано. По словам Зейналова, рассматриваются все версии. Пока только проводятся соответствующие экспертизы.
"Следственная группа под руководством заместителя Генерального прокурора Азербайджана командирована в Казахстан и работает на месте происшествия", - сказал Зейналов.
Ранее в МЧС Казахстана сообщали о том, что 25 человек доставлены в больницы после крушения пассажирского самолета в Актау.
На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии.
Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря.