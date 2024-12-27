27 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Представители завода - изготовителя самолета, потерпевшего крушение, прибыли в Казахстан

Представители завода - изготовителя самолета Embraer, который потерпел крушение 25 декабря, прибыли в Казахстан из Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.
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Как говорится в сообщении, в Актау прибыли представители завода в соответствии с конвенцией о международной гражданской авиации.

"Комиссией по расследованию намечены дальнейшие работы на месте авиационного происшествия", - говорится в сообщении.

Конвенция - это документ, который установил основные принципы работы международной авиации: правила полётов над территорией страны-участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полётов, международные стандарты и рекомендуемую практику.

Она была подписана 7 декабря 1944 года в Чикаго 52 государствами-участниками.

Embraer — бразильская авиастроительная компания. Является одним из лидеров мирового рынка пассажирских региональных самолётов. Также они производит военные, административные и сельскохозяйственные самолёты.

Ранее мы сообщали, что 32 человека выжили при крушении самолета Azerbaijan Airlines в казахском Актау. Об этом на брифинге заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов.

По его словам, сейчас совместно с органами прокуратуры Казахстана проводится расследование уголовного дела. Но говорить о каких-либо результатах пока рано. По словам Зейналова, рассматриваются все версии. Пока только проводятся соответствующие экспертизы.

"Следственная группа под руководством заместителя Генерального прокурора Азербайджана командирована в Казахстан и работает на месте происшествия", - сказал Зейналов.

Ранее в МЧС Казахстана сообщали о том, что 25 человек доставлены в больницы после крушения пассажирского самолета в Актау.

На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии.

Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря.

Теги: самолет, крушение, казахстан, актау, бразилия


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