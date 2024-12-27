В Кремле видели обвинения из Баку на тему самолета, упавшего в Казахстане

В Кремле видели заявления из Баку о том, что Россия должна извиниться за якобы попадание средств ПВО по азербайджанскому самолету.

"Безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видели ли в Москве соответствующее заявление азербайджанского депутата.

Представитель Кремля напомнил, что сейчас идет расследование этого авиационного инцидента.

"И до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки и не будем этого делать", - цитирует его РИА Новости.

Ранее член Комитета по международным отношениям Мили Меджлиса — Расим Мусабеков — заявил, что борт, следовавший из Баку, был подбит российской ПВО в небе над Грозным. Мусабеков предложил российской стороне признать этот факт и извиниться.

При этом спикер Сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев назвал спекуляциями сообщения об обстреле самолета, разбившегося в Актау. Он призвал не делать преждевременных выводов по фотографиям.

Напомним, утром 25 декабря самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Предварительно, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром, заявили в Росавиации.

На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 человек выжили. По данным посольства РФ, в числе пассажиров были 16 россиян. Семь из них погибли, девять выжили. Спецборт МЧС эвакуировал пострадавших при крушении самолета россиян в Москву.

"Азербайджанские авиалинии" сообщили, что с 28 декабря приостанавливают рейсы из Баку в Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Минводы и Махачкалу.