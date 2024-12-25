Выжили 12 пассажиров упавшего в Казахстане самолёта

Минздрав Казахстана привёл данные о количестве выживших в результате падения самолёта, летевшего из Баку в Грозный. Речь идёт о шести пассажирах. РИА Новости приводит информацию о 12 выживших. Mash сообщает, что выживших может быть до 50 - все они находились в хвостовой части.

Борт принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines. Там сообщили, что причиной крушения самолёта могло стать столкновение со стаей птиц.

По предварительным данным, на борту потерпевшего крушение самолета было 105 пассажиров (по другим данным 62) и 5 членов экипажа. Среди них не было клиентов российских туроператоров-членов АТОР. МЧС Казахстана готовит списки пострадавших в результате крушения.

До крушения лайнер из-за тумана перенаправили в Махачкалу, пишет ТАСС.