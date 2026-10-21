Черногория введёт визы для россиян

Вскоре россияне смогут улететь в Черногорию только после оформления визы. Режим заработает с 1 ноября.

"С указанной даты въезд на территорию Черногории россиян будет осуществляться при наличии у них визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена", - сказал в интервью ТАСС посол РФ в Черногории Александр Лукашик.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, процесс интеграции Черногории в ЕС, частью которого стало введение виз для россиян, "больше не подразумевает возможность сохранения за новыми членами нейтрального статуса".