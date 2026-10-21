В России гражданину Германии грозит срок по делу о наёмничестве

В России задержан гражданин Германии – военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В 2004-10 гг. иностранец воевал в Афганистане в составе немецкого контингента. В 2006-08 гг. он же участвовал в вооруженном в Сомали, а ещё позже – в Сирии. В 2016-18 гг. служил на Украине снайпером в одном из структурных подразделений сил территориальной обороны ВСУ.

В ноябре 2025 г. наёмник прибыл на Украину, заключил контракт о прохождении военной службы с ВСУ на три года, но, не получив денег, дезертировал. Вскоре против него в России могут завести дело по статье "Наёмничество", сообщает центр общественных связей ФСБ.