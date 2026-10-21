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Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Путин - Уиткоффу: Благодарю президента Трампа за участие в урегулировании конфликта на Украине

Президент Владимир Путин провёл в Константиновском дворце Санкт-Петербурга переговоры с посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

"Хочу поблагодарить Вас и президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине. Знаю, что президент Трамп уделяет этому особое внимание, прежде всего по гуманитарным соображениям. Прошу Вас передать самые искренние слова благодарности президенту Трампу за его усилия по урегулированию кризиса на Украине", - сказал Путин.

Глава РФ также передал слова благодарности первой леди США.

"В этой связи хотел бы Вас попросить передать самые искренние слова благодарности не только президенту, но и его супруге, первой леди [Мелании Трамп], за её вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера", - сказал президент России.

РИА Новости уточняет, что российский лидер поинтересовался о результатах консультаций делегаций США, Украины и ЕС в Норвегии, которые прошли 20 октября.

Были затронуты и проблемы Ближнего Востока. "Если бы Вы сочли возможным, мне было бы, конечно, в высшей степени интересно узнать и ваши оценки ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана", - сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Обсуждалось и экономическое сотрудничество РФ и США. Президент России указал, что благодаря дизельной сделке между РФ и США цены на мировых рынках упали на 5-6%. Уиткофф от имени Трампа поблагодарил его за это решение. Путин также добавил, что Россия может поставлять на американский рынок и удобрения в больших объемах.

Переговоры были продуктивными, отметил Уиткофф. Он привез в Петербург документы, в которых изложены подходы по проблеме мирного процесса. По его мнению, есть задел, чтобы прийти к завершению конфликта. Собеседник Путина надеется, что президент России рассмотрит возможность возобновления переговоров Россия – США – Украина, на которых могли бы обсуждаться технические вопросы.

Также от Уиткоффа поступила благодарность за освобождение Стивена Хаббарда.

Теги: Владимир Путин, Стив Уиткофф, приём


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