32 человека выжили при крушении самолета в Казахстане

32 человека выжили при крушении самолета Azerbaijan Airlines в казахском Актау. Об этом на брифинге заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов, пишет Интерфакс.

Читайте также: Комиссию по расследованию крушения самолета создали в Казахстане

По его словам, сейчас совместно с органами прокуратуры Казахстана проводится расследование уголовного дела. Но говорить о каких-либо результатах пока рано. По словам Зейналова, рассматриваются все версии. Пока только проводятся соответствующие экспертизы.

"Следственная группа под руководством заместителя Генерального прокурора Азербайджана командирована в Казахстан и работает на месте происшествия", - сказал Зейналов.

Ранее в МЧС Казахстана сообщали о том, что 25 человек доставлены в больницы после крушения пассажирского самолета в Актау.

На борту упавшего самолета находились 37 граждан Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и три - Киргизии.

Пассажирский самолет разбился вблизи казахстанского города Актау сегодня утром.

Лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку – Грозный. В СМИ появлялась информация, что пассажирский Embraer подал сигнал ЧС.

Самолет из Баку из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, а затем в Актау, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта столицы Чечни. На борту разбившегося самолета было 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

10 россиян выжили после крушения Embraer 190 в аэропорту Актау, сообщает Baza. Всего на борту находились 16 граждан России.

Также, по данным телеграм-канала, среди выживших - 13 граждан Азербайджана и трое граждан Киргизии.